Motorrijder vliegt over de kop bij knooppunt Holendrecht

Een motorrijder is aan het einde van de middag over de kop gevlogen bij een ongeluk op de A2, net voor knooppunt Holendrecht.

Volgens een getuige van het ongeval moest de motorrijder vol in de remmen vanwege een file. 'De man vloog over zijn eigen stuur met ongeveer tachtig kilometer per uur. Het zag er niet fraai uit', vertelt de ooggetuige.

De politie zegt dat het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht. Meerdere getuigen hebben tegenover de politie verklaard dat de motorrijder zichzelf onderuit heeft geremd. Over de ernst van het letsel van de motorrijder is niks bekend.