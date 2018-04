Slachtoffer naar ziekenhuis na beroving met mes in centrum

De politie zoekt twee verdachten na een beroving met een mes. Het vermoedelijke slachtoffer is uit voorzorg met een ambulance naar het ziekenhuis. Een woordvoerder van de politie kon niet zeggen hoe die persoon er aan toe is.

Volgens getuigen is er één iemand gewond geraakt. De beroving vond plaats rond 22.30 uur aan het Spinozahof in het centrum. De daders gingen er op een snorfiets vandoor in de richting van het Alexanderplein.

Het gaat om twee lichtgetinte daders met een jas met een bontkraagje. Mensen die het duo hebben gezien wordt verzocht 112 te bellen.

Een traumateam dat werd opgeroepen, bleek niet meer nodig.