Voetganger geschept op zebrapad bij Meer en Vaart

Een voetganger is vanavond even voor 22:00 uur aangereden op het zebrapad bij Meer en Vaart in Osdorp. Het slachtoffer raakte daarbij gewond.

De voetganger, een vrouw, had bij het oversteken voorrang. Hoe het komt dat de automobilist het slachtoffer over het hoofd heeft gezien is niet bekend. De politie heeft getuigen en de bestuurder gehoord en doet onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding.

Een ambulance heeft de gewonde vrouw overgebracht naar het ziekenhuis. Haar letsel is onbekend.