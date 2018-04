Agenten niet vervolgd voor doodschieten psychiatrische patiënt

De twee agenten die de 23-jarige autistische en schizofrene Cyprian Broekhuis in 2016 doodschoten, worden niet vervolgd. Volgens het gerechtshof is er sprake van noodweer.

De ouders van Broekhuis willen naar het Europese Hof, meldt Het Parool. De politie kwam in september 2016 samen met drie hulpverleners bij de woning van Cyprian aan de Wagenaarstraat aan om hem op te halen voor een dwangopname.

Lees ook: Man trekt mes en wordt door agenten neergeschoten in woning Wagenaarstraat

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) viel Cyprian de agenten daarbij aan met een mes, waarna de agenten zich genoodzaakt voelden te schieten. Justitie concludeerde dat de agenten in noodweer hadden gehandeld. Het gerechtshof deelt die mening, blijkt uit een beschikking van 4 april.

Lees ook: Ouders doodgeschoten autistische Cyprian Broekhuis willen dat agenten worden vervolgd

De ouders van Cyprian vinden dat de agenten fouten hebben gemaakt en dienden een beklag in bij het hof, maar dit werd ongegrond verklaard. De agenten gaan daarmee vrijuit. De ouders noemen het besluit 'teleurstellend en onbrijpelijk.' Ze spannen een civiele procedure aan en ze willen zich ook wenden tot het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Volgens de ouders werd het mes is bij de eerste huiszoeking na het incident niet gevonden. Bij een tweede huiszoeking werd wel een mes ontdekt. Deze lag onder de bank aan het andere eind van de kamer. Onduidelijk is of dat het mes is dat de agenten beschrijven en zo ja, hoe het op die plek terechtkwam. Ook zouden de hulpverleners zijn gehoord door collega's van dezelfde eenheid als de schietende agenten.

Lees ook: Man die door politie werd neergeschoten overleden