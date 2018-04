Gewonden bij twee steekpartijen in half uur tijd

Bij twee steekpartijen in de stad zijn vannacht twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde op het Spui en even later op de Mauritskade .

De eerste steekpartij vond rond een uur plaats op het Spui, vermoedelijk na een ruzie. De verwondingen bleken mee te vallen. Horecapersoneel heeft het slachtoffer geholpen, ook werd er een ambulance opgeroepen. Er is nog niemand opgepakt.

Een halfuur later rukten de hulpdiensten opnieuw uit voor een steekpartij. In een woning aan de Mauritskade was een man in zijn hand gestoken. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht. Ook hier is de dader nog niet aangehouden.

Vier steekpartijen in twaalf uur

Gisteravond raakte er op het Spinazahof ook al iemand gewond door een steekpartij en gistermiddag is in Osdorp een jongen in zijn rug gestoken. Daarmee hebben er in zo'n twaalf uur tijd in de stad vier steekpartijen plaatsgevonden.