Justitie komt met strafeis tegen verdachte doodsteken Oscar Donk (23)

De 24-jarige man die ervan wordt verdacht Oscar Donk vorig jaar juni te hebben doodgestoken in Zuidoost hoort vanmiddag de strafeis van het Openbaar Ministerie (OM). De rechtszaak wordt vandaag inhoudelijk behandeld.

De 23-jarige asbestsaneerder Oscar was op 10 juni op een huisfeestje aan de Scherpenzeelstraat in Zuidoost. Daar ontstond vroeg in de ochtend een ruzie tussen meerdere mannen. Eén van die mannen was een vriend van Oscar. Het latere slachtoffer ging op de ruzie af en zag daar dat een vriend van hem was neergestoken.

Oscar besloot toen om er tussen te springen. Hij werd toen ook gestoken. Nadat de hulpdiensten ter plaatse waren, was het voor Oscar al te laat. Hij werd in zeer kritieke toestand in de omgeving van de woning aangetroffen en overleed enige tijd later.

' Ik kan me geen leven zonder je voorstellen'

Het slachtoffer stond bij zijn familie bekend als een lieve jongen die altijd anderen wilde helpen. 'Mijn hart huilt, mijn leven is leeg', schreef de vriendin van het slachtoffer na de steekpartij. 'Het is zo onwerkelijk dat je er niet meer bent. Ik kan me geen leven zonder je voorstellen, je bent en blijft alles voor me (...) Je was een engel hier op aarde en ik weet zeker dat je daar boven voortleeft als een engel.'

De verwachting is dat justitie vanmiddag met een strafeis komt tegen de 24-jarige verdachte. Al eerder liet de advocaat van de verdachte weten dat zijn cliènt zich zal beroepen op noodweer.