Anti-terreuroefening in Amerikahaven, 'gijzelaars' uit gebouwen gehaald

De Koninklijke Marine oefent vanaf vandaag in de Amerikahaven en op het Marineterrein. De Anti-terreuroefening staat bekend als 'Port Defender 2018'.

Er vindt een 'interventieoperatie' plaats, waarbij gijzelaars uit gebouwen moeten worden gehaald. Daarbij worden helikopters, figuranten en oefenmunitie gebruikt. In IJmuiden vonden soortgelijke acties gisteren en eergisteren al plaats.

Vandaag wordt er geoefend in de Amerikahaven en morgen op het Marineterrein in Kattenburg. 'De verschillende deelnemers aan de oefening proberen de overlast voor omwonenden en omringende bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Toch valt geluidshinder niet uit te sluiten', liet de Koninklijke Marine vorige week al weten.

Vaktermen

In november oefenden anti-terreureenheden ook in de stad. Uit die oefening bleek dat de samenwerking met politie en Defensie beter kan. Zo was er te weinig 'locatiekennis en -gevoel', duurde het nog te lang voor slachtoffers konden worden geholpen en werden er vaktermen gebruikt die niet door iedereen werden begrepen.

Beelden van de acties worden vanavond of morgen vrijgegeven en foto's van de eerste oefendagen zijn al te zien. Port Defender 2017 vond plaats in Rotterdam, dat ging er zo aan toe: