Korpschef: 'Arrestatie Ridouan Taghi heeft hoogste prioriteit'

Hij is inmiddels de meeste gezochte crimineel van Nederland. Er is alles aan gelegen om de 40-jarige Ridouan Taghi zo snel mogelijk op te pakken, zegt korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie in gesprek met De Telegraaf.

'Taghi is het belangrijkste te grijpen kopstuk voor de politie. We hebben te maken met een criminele organisatie die zorgt voor buitensporig veel geweld', zegt Akerboom tegen de krant. 'De vraag is of je zo'n hele organisatie kunt ontmantelen, maar met het oppakken van zo'n kopstuk als Taghi haal je de angel er wel uit.' Taghi werd vorige maand samen met zijn vermeende handlanger Said Razzouki op Nationale Opsporingslijst gezet na verklaringen van een kroongetuige.

Daarop volgde een nieuw dieptepunt in de onderwereldoorlog toen de broer van de kroongetuige, Reduan B. werd doodgeschoten. 'Dat heb ik in de ruim dertig jaar dat ik bij de politie zit, nog niet meegemaakt. Het is ontzettend belangrijk om in deze golf van geweld successen te boeken', aldus Akerboom.

