Reizigers moeten trein uit door 'gaslucht' van schip

Een trein is rond 8.45 uur ontruimd op het Amstelstation nadat er eerder een soort gaslucht was geroken.

Dat zegt een woordvoerder van de NS tegen AT5. Reizigers merkten de geur op toen de trein tussen Abcoude en Breukelen reed. Een van de passagiers raakte onwel en belde 112, waarna de trein werd stilgezet op het Amstelstation. Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen.

Binnenvaartschip

Ook vanuit een of meer andere treinen maakten reizigers melding van de lucht. Volgens een woordvoerder van de brandweer kwam de lucht van een binnenvaartschip op het Amsterdam-Rijnkanaal. 'Het schip was aan het ontgassen en daarbij kwam een bepaalde lucht vrij, die als een gaslucht ervaren werd.'

'Het was wel even schrikken zo scherp als de lucht was', schrijft iemand die in de ontruimde trein zat op Twitter. 'Gasbel buiten ofzo waar we doorheen reden? Even een wat minder leuk treinleven.'

Ter plaatse behandeld

Meerdere brandweerwagens, een ambulance en een mobiel medisch traumateam gingen richting het Amstelstation. De onwel geworden reiziger kon ter plaatse behandeld worden.

Het treinverkeer tussen het Centraal Station en station Bijlmer Arena was door het incident ongeveer een halfuur verstoord.

Just left a train on Amstel that was evacuated because of a ‘gas smell’. Lot of police investigating the train (probably standard procedure) ? — Willem Spruijt ??‍? (@wspruijt) April 11, 2018

@NS_online op jet traject utrecht - Amsterdam Bijlmer arena, ter hoogte van Breukelen enorm sterke gaslucht. Mensen in de trein wat onrustig #geengasopdetreintoch? — Philippe (@Phlipse) April 11, 2018

Dat je de trein uit moet vanwege een gaslucht, die was nieuw voor me bij @NS_online Het was idd wel even schrikken zo scherp als de lucht was. Gasbel buiten ofzo waar we doorheen reden? Even een wat minder leuk #treinleven — Richard van Lochem (@rilonl) April 11, 2018