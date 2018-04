Twee aanhoudingen in onderzoek naar liquidatie Alexander Gillis

In Houten en Purmerend zijn vanochtend twee mannen aangehouden die betrokken zouden zijn bij de liquidatie van Amsterdammer Alexander Gillis. Hij werd in 2014 in Zaandam doodgeschoten.

Het gaat om een dertigjarige Amsterdammer en een dertigjarige Purmerender. Het onderzoek lag lang stil maar kwam volgens Het Parool weer op gang na de kraak van een PGP-server. Criminelen gebruikten de versleutelde PGP-telefoons vaak bij de voorbereiding en uitvoering van liquidaties.

Alexander Gillis hoorde rond 2007 bij een bende van zeer gewelddadige criminelen. De criminelen pleegden in die tijd circa tachtig overvallen, ramkraken en bedrijfsinbraken door heel Nederland. Ook zou betrokken zijn geweest bij liquidatie van Redouan Boutaka in 2012 in De Pijp. Hij zou de vluchtauto met de daders hebben bestuurd.