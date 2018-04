Gewapende clown tegen de grond gewerkt in Osdorp

In Osdorp is gisteren een gemaskerde jongeman aangehouden omdat hij op straat rondliep met een wel heel echt lijkend pistool.

Een agent in burger spotte de achttienjarige man na een tip van een buurtbewoner. Deze had de 'clown' zien staan op de Lutkemeerweg met iets in zijn hand dat erg leek op een vuurwapen.

Getrokken pistool

Meerdere agenten in burgerkleding werden erbij geroepen en de man werd vervolgens voorzichtig benaderd. Toen hij plotseling de agenten met getrokken pistolen op zich af zag komen, schrok hij enorm.

'Hij volgde alle bevelen meteen op, hierna werd de man overmeesterd en geboeid', meldt de politie. 'Het bleek te gaan om een speelgoedwapen. Hij zit nog vast.'

