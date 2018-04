Radiodebat over We Are Here: 'U moet wel het hele verhaal vertellen'

Is de groep uitgeprocedeerde asielzoekers van We Are Here inderdaad gedwongen om te kraken? Over die vraag debatteerden GroenLinks-fractievoorzitter Rutger Groot Wassink en VVD-raadslid Marianne Poot gisteravond.

Dat deden zij in Dit is de Dag op Radio 1. De twee reageerden op de kraak van zo'n twintig woningen op de Rudolf Dieselstraat in de Watergraafsmeer. 'Deze groep kan verder niet zo gek veel kanten meer op', vond Groot Wassink.

Volgens Marianne Poot klopt het niet dat de groep geen mogelijkheden meer heeft. 'U moet wel het hele verhaal vertellen. Natuurlijk, er zijn mensen die geen papieren hebben. Natuurlijk, er zijn mensen van wie het land van herkomst zegt, ik wil je niet terug. Maar dan heeft Nederland, en in die zin is het echt goed geregeld, de mogelijkheid om een buitenschuldaanvraag te doen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek.'

Poot wees erop dat uitgeprocedeerde asielzoekers dan door die dienst geholpen kunnen worden met terugkeer naar het land waar ze vandaan kwamen en in de tussentijd opgevangen worden. 'Maar daar moet je wel voor openstaan. En dat is natuurlijk het grote probleem en dus gaan ze niet naar die dienst toe. En dan houdt het wel een beetje op.'

'Wij zullen anders beoordelen of je nou wel of niet naar die dienst moet gaan', reageerde Groot Wassink. 'Misschien zullen wij daar wel anders naar kijken. Wat ik zie is dat er heel veel mensen zijn die later alsnog een verblijfsvergunning krijgen. Ik zie dat een voorwaarde van meewerken aan terugkeer er in de praktijk toe leidt dat ze zich niet melden en dat het er toe leidt dat mensen door de stad zwerven.'

Groot Wassink wil een 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers, net als Utrecht en Groningen nu hebben. Poot vreest dat dat een aanzuigende werking gaat hebben op andere uitgeprocedeerde asielzoekers, maar hij ontkende dat. 'In Utrecht en Groningen is het ook niet zo dat half Europa naar de opvang komt.'

De gemeenteraad praat morgen over de kraakactie van We Are Here in de Watergraafsmeer.