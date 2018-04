Man mishandeld bij homo-ontmoetingsplaats De Oeverlanden

Een 32-jarige man is dit weekend mishandeld op de Oude Haagseweg, vlakbij homo-ontmoetingsplaatsd De Oeverlanden.

Het slachtoffer raakte bij de mishandeling gewond aan zijn gezicht. Er zijn twee verdachten opgepakt. Het gaat om twee Amsterdammers van 20 en 25 jaar oud.

De politie onderzoekt of de geaardheid van het slachtoffer iets met de mishandeling te maken heeft. 'In het onderzoek wordt onder andere bekeken of er bij de mishandeling discriminatoire aspecten meespeelden. Politie en het OM hebben speciale aandacht voor delicten waarbij discriminatie mogelijk een rol heeft gespeeld.'

Volgens bezoekers van de homo-ontmoetingsplaats vinden er in het bos en op de parkeerplaats vaker mishandelingen en bedreigingen plaats.