Partijgenoten uiten harde kritiek op burgemeester Van Aartsen

Niet alleen in eigen stad zwelt de kritiek vanuit de VVD op waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen aan. Ook in de Tweede Kamer wordt zijn optreden in de kwestie rond de krakende asielzoekers met argusogen gevolgd.

De Haagse partijgenoten van Van Aartsen kunnen zich niet vinden in de lijn van hun voormalig fractieleider. Zij eisen direct een spoedontruiming. VVD-Kamerlid Arno Rutte heeft geen goed woord over voor de aanpak van Van Aartsen. 'Hij staat inmiddels zo ver boven de partijen dat hij geheel losgezongen lijkt te zijn van de VVD.'

Lees ook: Radiodebat over We Are Here: 'U moet wel het hele verhaal vertellen'

Bij Telegraaf TV geeft partijgenoot Daniel Koerhuis ook nog een ferme veeg uit de pan. 'Het is schandalig, ze moeten nu vertrekken. Ik zie een linkse gemeenteraad die oproept om niet te ontruimen. Het kan niet zo zijn dat de wet niet geldt in links Amsterdam.'

De uitgeprocedeerde asielzoeker kraakten vorige week 22 panden in de Rudolf Dieselstraat. De stemming in de buurt werd grimmig toen er geprobeerd werd bewoonde huizen te kraken. Het Openbaar Ministerie besloot zondag dat de groep acht weken de tijd krijgt om te vertrekken.