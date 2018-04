Verkeer A10 West flink gehinderd door ongelukken

Het verkeer op de A10 West moet voorlopig met flinke vertragingen rekening houden. Bij zowel knooppunten Nieuwe Meer als Coenplein vond een ongeluk plaats.

Op de afrit van A10 Zuid naar West kwam een personenauto even na half één in botsing met een vrachtwagen met oplegger. Het lijkt erop dat niemand gewond is geraakt maar de schade is aanzienlijk. In verband met de bergingswerkzaamheden zijn er twee rijstroken afgesloten.

Niet lang daarna ging het vlak voor de Coentunnel op vergelijkbare wijze mis. Ook hier kwamen een vrachtauto en een personenauto in botsing, dat gebeurde vlak voor de ingang van de Coentunnel in zuidelijke richting. Ook hier moet er eerst geborgen worden voor het verkeer fatsoenlijk verder kan rijden.

Het gaat niet lekker op de ring van Amsterdam (#A10). Nu weer een ongeluk voor de Coentunnel. Rechterrijstrook is dicht en file vanaf #A8 en #A10-Noord. pic.twitter.com/TwdakBKwYW — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) April 11, 2018