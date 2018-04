School raakt drie leerlingen (6) kwijt, ouders starten petitie voor hek

Drie kinderen van basisschool ‘t Koggeschip in Geuzenveld zijn afgelopen vrijdag ongeveer een uur lang zoek geweest.

Dat bevestigt de directeur van de basisschool na berichten van ouders. De kinderen uit groep 3 zijn ergens tussen 13.15 en 13.30 uur de school uitgelopen. Ouders werden niet ingelicht en kwamen er toen ze hun kinderen om 14.00 uur wilden ophalen pas achter dat hun kinderen vermist werden.

Snoep

De school belde volgens de directeur wel rond 13.45 uur de politie. Rond 14.15 uur werden de leerlingen door een andere ouder gevonden bij de Vomar-supermarkt. De 6-jarige kinderen zouden daar zijn geweest om snoep te kopen, met geld dat ze van een van de ouders hadden gekregen.

De ouders van de kinderen zijn kwaad op de school. Een van hen zegt tegen AT5 dat ze overweegt haar kinderen van de school te halen. Volgens een andere ouder had het incident 'catastrofale gevolgen' kunnen hebben.

Heel naar

'Het is heel naar dat het is gebeurd', reageert de directeur van de school. 'We proberen het te allen tijde te voorkomen.' Er wordt door de school nog nagedacht over maatregelen.

Het stadsdeel is ook van de vermissing op de hoogte gebracht. 'De school heeft een leerplichtambtenaar en slachtofferhulp ingeschakeld. Morgen is er een gesprek met de betrokken ouders en er zijn twee ervaren leerkrachten op de groep gezet. Ook wordt het protocol aangescherpt.'

Petitie

De ouders willen dat er hekken rond het schoolplein worden geplaatst om nieuwe vermissingen te voorkomen. Ook vinden ze het veiliger om te voorkomen dat kinderen door auto's geraakt worden als ze achter een bal aan rennen. Een petitie met die oproep is inmiddels al ruim driehonderd keer ondertekend.

De directeur zegt dat het schoolplein een openbaar plein is. Alleen de gemeente kan daardoor voor hekken zorgen.