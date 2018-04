OM: Acht jaar cel en tbs voor dodelijke steekpartij tijdens afterparty in Zuidoost

Gianni L. komt wat het Openbaar Ministerie (OM) betreft voor hele lang tijd niet op vrije voeten. Tegen L. is acht jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het doodsteken van Oscar Donk en het neersteken van nog een tweede slachtoffer. Dat gebeurde vorig jaar tijdens een afterparty in een woning in Zuidoost.

Er ontstond daar die nacht ruzie over een autosleutel. 'Iedereen had een beetje gedronken', zei Gianni L. vandaag. 'Ik dacht niet dat het zo zou escaleren.' De stemming tussen L. en Ali O., het tweede neergestoken slachtoffer, bleef agressief tot Gianni L. een mes uit een keukenla pakte.

Hij dreigde het te gebruiken en stak O. met vier steken uiteindelijk neer in de kinderkamer van het huis. Op dat moment kwam Oscar Donk de kamer binnen. Hoe het vanaf dat moment precies is verlopen, is niet helemaal duidelijk. Maar de steekwond van Oscar, door L. nog getypeerd als een 'wondje', bleek fataal. Oscar bezweek ter plekke.

Geëmotioneerde vriendin van Oscar wil nog toevoegen hoe zij de kamer inkwam en aan Gianni L. trok om hem te laten stoppen. #Oscar — Marieke Kessel (@mkssl) April 11, 2018

'Oscar is een held'

'Oscar is voor ons een held die een vriend wilde redden', vertelde zijn moeder vandaag. Ze noemt Gianni 'een groot gevaar voor de maatschappij'. Ook Oscars vader nam het woord: 'Er klopt helemaal niks van je verhaal. Ik zie het zo: Verdachte heeft in een paranoïde coke-waan twee jongens neergestoken.'

Het is niet de eerste keer dat Gianni L. in aanraking komt met justitie. Hij is al meerdere malen veroordeeld voor mishandelingen, bedreiging en wapenbezit. Uit eerder onderzoek van de reclassering blijkt een gebrekkige gewetensfunctie en gebrek aan empatisch vermogen.

Vlak voor de zitting stuurde Gianni L. de ouders een volgens de vader 'compleet ongeloofwaardige' brief. #Oscar — Marieke Kessel (@mkssl) April 11, 2018

Zelfverdediging van tafel gegooid

Als verweer zei hij uit zelfverdediging te hebben gehandeld. 'Hij kwam op me af. Ik was nog steeds in paniek. Het was een reflex.' Het OM ziet dat heel anders: 'Verdachte was duidelijk boos en niet bang. Ali O. heeft veel geluk gehad dat hij dit heeft overleefd. (...) Ook Oscar is bewust gestoken door de verdachte.'

Daarnaast duidt het schoonmaken van het mes, het willen vluchten voor de politie en agressie na arrestatie niet op noodweer. Het OM beschuldigt Gianni L. van doodslag en een poging tot doodslag: 'Door het buitensporige geweld is Oscar overleden.'