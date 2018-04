Politie toont beelden van handgranaatlegger(s) Suzy Wong

De politie heeft bewakingsbeelden vrijgegeven van de man of mannen die tot twee keer toe een handgraat voor de deur van Suzy Wong hebben neergelegd. De horecagelegenheid moest hierdoor twee keer de deuren sluiten.

In de ochtend van vrijdag 19 januari wordt er rond 04.30 voor het eerst een explosief voor de deur gelegd. Een scooterrijder komt in de vroege ochtend aanrijden. Hij wacht tot een stel mensen voorbij is gelopen en haalt dan een granaat uit zijn zak. Die legt hij neer naast de vuilnisbak, voor de deur van de club.

Deuren sluiten

Op last van de burgemeester moet Suzy Wong de deuren sluiten. Dat gebeurde eerder ook al bij club ABE nadat die was beschoten, de tent werd 3 maanden gesloten. Na een maand bleek echter al dat Suzy Wong met geen enkel strafbaar feit in verband kon worden gebracht, waarna de club weer open mocht.

Maar in de nacht van 22 maart is het weer raak. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe een man met capuchon aan komt lopen en snel het explosief op de grond legt. Vervolgens verdwijnt hij weer uit beeld. De club wordt ditmaal voor onbepaalde tijd gesloten. De eigenaren vrezen voor een faillissement.

'Wij kunnen niet met zekerheid zeggen dat het in beide incidenten om één dader gaat. Wij houden er ook rekening mee dat er meerdere personen betrokken kunnen zijn', zegt een woordvoerder in het AT5-programma Bureau020. De politie roept getuigen op zich te melden.