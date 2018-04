Wordt Lil Kleine de eerste rappende cryptomiljonair van Nederland?

Rapper Lil' Kleine stapt in de wereld van cryptocurrencies. Hij sluit zich aan bij het bedrijf ICO Headstart, daar is voormalig DSB-topman Dirk Scheringa nu bestuursvoorzitter.

Het bedrijf werd eind 2017 opgericht en wil ondernemers gaan helpen met zogeheten ico's, waarbij investeerders geen aandelen maar virtuele munten (cryptogeld) krijgen. Ico staat voor Initial Coin Offering en is de beursgang voor cryptomunten.

Lil Kleine, ook wel bekend als Jorik Scholten, ziet het digitale geld, ondanks dat de markt het de laatste maanden moeilijk heeft, nog wel zitten. Hij pronkt dan ook met de nieuwe samenwerking op zijn Instagram. 'I'm going to be the very first rapping crypto millionaire in the Netherlands! #icoheadstart #moat #crowdsale #paid', schrijft de rapper.

Wat de rol van Kleine precies gaat worden bij het bedrijf is nog niet duidelijk. Hij is in ieder geval niet de eerste Nederlandse rapper die de wereld van cryptocurrencies instapt. Ook rapper Boef maakte eind vorig jaar reclame voor het digitale geld.