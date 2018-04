Uber geeft data taxi-gebruik in Amsterdam vrij

Taxibedrijf Uber heeft zijn data vrijgeven over het taxigebruik in Amsterdam. Dat maakt directeur Thijs Emondts bekend in het AT5-programma Over de Top.

In Nederland rijden meer dan drieduizend taxichauffeurs die gebruik maken van de app van Uber. In Amsterdam maken vele tienduizenden klanten per maand er gebruik van. Dat levert een schat aan informatie op over bijvoorbeeld drukte op de wegen in de stad.

De Uber-directeur zegt dat deze gegevens geanonimiseerd worden opengesteld voor gebruik. Volgens hem kan dat de gemeente nuttige informatie verschaffen over de verkeersstromen in het steeds drukker wordende Amsterdam.

Impact werkzaamheden

Zo kun je bijvoorbeeld aan de gegevens afzien hoeveel impact werkzaamheden hebben op de duur van een autorit. Ook is gemakkelijk te zien welke routes automobilisten nemen, en welke liever gemeden worden.

Volgens Emondts is zo voor de gemeente beter te bepalen waar knelpunten zitten in het verkeer. Mogelijk kan er beleid worden gemaakt zonder dat er overal kabels in het wegdek hoeven worden verwerkt. Uber geeft de data van het taxigebruik wereldwijd in negentien steden vrij, waaronder Melbourne, Cairo, Pittsburgh, New Delhi en Amsterdam.

De data is voor iedereen in te zien via de website van Uber. Het volledige interview met de Uber-directeur in Over de Top is donderdag te zien op AT5.