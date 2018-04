Peter Kwint met diepe v-hals in Tweede Kamer: 'Ik heb een langzame wasmachine'

SP-Kamerlid Peter Kwint heeft van de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, op zijn kop gekregen. 'Waar is uw jasje?', vroeg Arib aan de SP'er die een t-shirt met een diepe v-hals droeg.

Door het t-shirt waren de tatoeages van Kwint ook goed te zien. 'Waar is uw jasje?', vroeg Arib aan de SP'er. 'Dat vraag ik me al jaren af. Ik heb een hele langzame wasmachine en een slechte stomerij', antwoordde Kwint. Een jasje is in de Tweede Kamer overigens niet verplicht.

Op Twitter geeft de parlementariër een toelichting over het dragen van een t-shirt. 'Het was dit, of een sprint trekken vanuit een afspraak terug naar mijn werkkamer om te laat te zijn voor een debataanvraag op één van mijn belangrijkste onderwerpen: gelijke kansen in het onderwijs. De keuze was snel gemaakt', schrijft Kwint.

Tot maart vorig jaar was de SP'er gemeenteraadslid voor zijn partij in Amsterdam.