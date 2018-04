Partij van de Ouderen is 'foutenfestival' aanvullend openbaar vervoer zat

De Partij van de Ouderen (PvdO) vindt dat vervoerder RMC ernstig steken laat vallen. De partij zegt de laatste maanden diverse klachten te hebben ontvangen over het aanvullend openbaar vervoer voor ouderen. Vorige week zou de vervoerder zelfs vergeten zijn een patiënt op te halen. De partij gaat vragen stellen in gemeenteraad. 'Dit foutenfestival met mensen moet afgelopen zijn!'

Vorig jaar zomer nam RMC het aanvullend openbaar vervoer over van Connexxion en sindsdien zijn er flink wat klachten geweest. Dat lijstje wordt vandaag nog langer, nadat een beveiliger van het OLVG op de Spuistraat zijn beklag doet in De Telegraaf. 'Ze moeten soms uren wachten op hun taxiritje naar huis. Het is zelf voorgekomen dat ik een patiënte van eten voorzag. Zij zat ruim twee uur op haar stoeltje. Ik had medelijden.'

Lees ook: Klanten urenlang laten wachten: 'Opstartproblemen RMC waren niet te voorkomen'

Patiënt vergeten

De beveiliger van het OLVG snapt dat de overname van Connexxion door RMC niet vlekkeloos zou verlopen, 'maar nu bijna een jaar later, is het nog raak.' Hij heeft genoeg voorbeelden van momenten waarop het fout gaat, vorige week nog bijvoorbeeld.

'Een mevrouw, slecht ter been, was al een uur aan het wachten en zou om 16:45 uur uiterlijk opgehaald worden. Een half uur later ben ik toch weer gaan bellen. Een RMC-telefoniste vertelde dat de ingehuurde chauffeur er allang had moeten zijn. Toen er uiteindelijk een chauffeur stond om tien voor half zes, vertelde die doodleuk dat een RMC-collega die patiënt gewoon was vergeten.'

Lees ook: Vervoerder RMC laat gehandicapt stel uren wachten na Kwaku-bezoek

Mensonterend gedrag

Net als de PvdO zag ook de gemeente de fouten van RMC vorig jaar en stelde een keiharde deadline. Vanaf augustus 2017 moest de vervoerder zich aan de punctualiteitsafspraken houden. Maar volgens de beveiliger van het OLVG en Wil van Soest van de PvdO is dit dus nog steeds niet het geval.

'RMC maakt zich schuldig aan mensonterend gedrag. Je laat hulpbehoevende niet uren staan. Het vergeten van mensen is al helemaal een no-go', aldus Van Soest. Van Soest wil weten wat het college gaat doen om de volgens hun 'slechte service van RMC te verbeteren.' Er is eerder al onderzoek gedaan naar de dienstverlening van RMC 'Wat is er uit dat onderzoek gekomen? Welke afspraken zijn er gemaakt en welke sancties kan het RMC verwachten, nu blijkt dat zij weer de fout in gaan?'