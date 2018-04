Laatste officiële Buchenwaldherdenking: nog nauwelijks overlevenden in leven

Precies 73 jaar geleden werd concentratiekamp Buchenwald bevrijd door Amerikaanse soldaten. Vandaag werden voor de laatste keer de slachtoffers van dit kamp herdacht bij het Buchenwaldmonument op De Nieuwe Ooster. De herdenking stopt omdat er nauwelijks nog overlevenden zijn.

Enige overlevende

Ernst Verduin is een van de overlevenden van het kamp. Hij vindt het jammer dat er straks geen herdenking meer is, maar hij heeft er wel begrip voor. 'Ik vind het droevig dat dit de laatste officiële herdenking van de bevrijding van Buchenwald is, maar aan de andere kant is het logisch. Ik ben misschien één van de twee, drie Nederlandse overlevenden van Buchenwald.'

Alternatief

De organisatie stopt met de herdenking in de huidige vorm, omdat er nog maar weinig mensen in leven zijn en de meesten er niet meer komen. Voor de mensen die alsnog elk jaar de bevrijding willen herdenken is er een alternatief op 4 mei. 'Een hele prachtige herdenking waar er een stille tocht langs zes monumenten wordt gedaan en bloemen en kransen kunnen worden gelegd', zegt Klaartje Schweitzer van het herdenkingscomité.