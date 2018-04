Rijkswaterstaat: veiligheid viaducten bij knooppunt Amstel wel op orde

Ondanks dat volgens inspectierapporten meerdere viaducten van knooppunt Amstel diepe scheuren in het beton vertonen, is de veiligheid van de infrastructuur niet in het geding. Dat stelt Rijkswaterstaat in een reactie.

Rijkswaterstaat zegt continu de staat van de infrastructuur te monitoren. 'Als er een onveilige situatie is, grijpen wij direct in. Als uit een inspectierapport blijkt dat een brug niet voldoet aan de wettelijke norm, dan worden afwijkingen direct hersteld of worden er maatregelen getroffen', stelt een woordvoerder. Zo kan onder andere een aslastbeperking worden ingesteld. Daarmee wordt voorkomen dat de draagconstructie van bijvoorbeeld een brug of viaduct overbelast raakt.

Risico op instorten

Eerder vandaag maakten EenVandaag en NH Nieuws bekend dat tientallen bruggen en viaducten in de provincie Noord-Holland dusdanig ernstige problemen door achterstallig onderhoud vertonen dat er een onacceptabel risico bestaat op instorten. Zo hebben meerdere viaducten van knooppunt Amstel diepe scheuren in het beton van de dragende constructie door overbelasting.

Ook ten oosten van knooppunt Amstel, bij de Gooise Knoop in de A10, zijn ernstige problemen met de fundering onder de constructie. In de rapporten wordt gesproken van een onacceptabel risico op bezwijken. Er zou tot nu toe nog niet ingegrepen zijn.

'Bruggen wel degelijk veilig'

Volgens Rijkswaterstaat is er wel degelijk ingegrepen. Na het verschijnen van de inspectierapporten zijn er maatregelen genomen waarmee weggebruikers veilig gebruik kunnen maken van de bruggen, tunnels en viaducten en is voldaan aan de wettelijke voorschriften, zo stelt Rijkswaterstaat.

Miljarden beschikbaar

Ook wijst de woordvoerder op een 'uitgebreid programma voor beheer en onderhoud.' Zo is er alleen al voor het reguliere onderhoud van wegen, spoorwegen, bruggen, sluizen, tunnels en viaducten tot 2031 33 miljard euro beschikbaar. Ook heeft begin dit jaar de minister aangegeven dat er extra inzet nodig is om de kwaliteit van de vaak oudere bruggen en tunnels goed te houden. Het budget voor vernieuwing van de infrastructuur wordt daarom meer dan verdubbeld: van jaarlijks 150 miljoen euro naar 350 miljoen euro per jaar.