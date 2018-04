Afrit A10 enige tijd afgesloten wegens grote brand in Westelijk Havengebied

De brandweer is vanavond met veel materieel uitgerukt naar een grote brand bij een afvalverwerkingsbedrijf in het Westelijk Havengebied. Vanwege de hevige rookontwikkeling werden enige tijd twee afritten van de A10 afgesloten.

De brandweer werd rond 20.00 uur gealarmeerd. De brand woedt in een grote berg schroot bij recyclingbedrijf Amsterdam Scrap Terminal aan de Vlothavenweg. De rookwolken zijn in de wijde omtrek te zien.

De brandweer heeft de brand gekwalificeerd als een grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en blusboten ingezet. Door de grote hoogte van de brandhaard heeft de brandweer moeite om het vuur te bestrijden. Wie last heeft van de rook wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten.

Vanwege de brand werden rond 21.00 uur de afritten S101 Amsterdam-Hemhavens en S102 Amsterdam-Sloterdijk in beide richting afgesloten. Inmiddels zijn de afritten weer vrijgegeven.

UPDATE 22.45 uur:

De brand is geblust.

Dikke rookwolken over #A10 Knooppunt Westpoort in verband met grote brand aan de #Vlothavenweg in #Amsterdam.@AT5 @RWSverkeersinfo @NHNieuws pic.twitter.com/3RFaKQjUGr