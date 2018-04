YouTubers verstoren uitzending RTL Boulevard met hoogwerker

YouTuber Niels Oosthoek van het kanaal Gierige Gasten verscheen vanavond plotseling in beeld bij de uitzending van RTL Boulevard vanaf het Leidseplein. Dankzij een hoogwerker was de presentator plotseling achter Beau van Erven Dorens in beeld.

De YouTubers wilden met hun actie aandacht vragen voor de release van hun eerste single. Ze stonden dan ook met een spandoek voor de ramen van de studio. 'We komen binnenkort uit met onze eerste single. Die heet F**k die Bitches (ft. Boef, Josylvio, Bizzey, Adje, JeBroer & Supergaande). Daar wilden we graag aandacht voor vragen. Helaas bleek het spandoek niet groot genoeg om al deze grote namen te noemen', zegt Oosthoek tegen De Telegraaf.

Inmiddels hebben de Gierige Gasten ruim 300.000 abonnees op YouTube. 'We wilden even gratis shine pakken', legt Oosthoek uit. Alleen was het uiteindelijk niet helemaal gratis. De politie gaf de mannen een parkeerboete van 90 euro en 9 euro administratiekosten.

Bekijk hier beelden van de actie: