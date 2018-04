Animal Rights niet blij met plannen nieuw proefdiercentrum VU: 'We overwegen juridische acties'

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights is niet blij met de aangekondigde plannen van de Vrije Universiteit om een nieuw en groot proefdiercentrum te gaan bouwen in de stad. De organisatie overweegt zelfs juridische acties om de bouw tegen te houden.

Op dit moment is het proefdiercentrum van de VU gevestigd in het Wis- en Natuurkundegebouw. Dat wordt rond 2020 grotendeels gesloopt, maar de vleugel waar het centrum in is gehuisvest, blijft deels staan. Om het in de toekomst te kunnen blijven gebruiken, is een dure verbouwing nodig.

Tien miljoen

Volgens de VU is het een beter idee om een nieuw proefdiercentrum op het terrein van de voormalige schooltuintjes tegenover O2-gebouw te bouwen. Voor het nieuwe centrum is een extra investering van ruim tien miljoen euro nodig. Daar staat dan wel tegenover dat de kosten van de verbouwing van het bestaande centrum worden bespaard.

Fusie zorgt voor kostenbesparing

Ook zal de exploitatie in de toekomst relatief goedkoper zijn voor de universiteit omdat het AMC mee gaat betalen. Dit komt vanwege de bestuurlijke fusie tussen het VUmc en AMC, zo stelt de VU.

Animal Rights zegt weinig begrip te hebben voor de plannen van de VU. 'Een nieuw en duur proefdiercentrum wordt niet gebouwd om het leeg te laten staan. Op deze wijze verleng je het proefdierengebruik onnodig. We zien liever dat het geld geïnvesteerd wordt om dierproeven te vervangen', zegt directeur Robert Molenaar. De dierenrechtenorganisatie dreigt met juridische acties.

Dierproeven minimaliseren

Ook binnen de VU wordt er kritisch gekeken naar nieuwbouwplannen. De universiteit wil het aantal dierproeven minimaliseren. Wel stelt de onderwijsinstelling dat er voor fundamenteel onderzoek en bijvoorbeeld de ontwikkeling van geneesmiddelen nog tientallen jaren dierproeven nodig zijn. Daarvoor zouden nog lang geen bruikbare alternatieven zijn ontwikkeld.

Binnenkort neemt de universiteit een definitief besluit over de plannen voor het nieuwe proefdiercentrum.