Geleyn Meijer nieuwe rector Hogeschool van Amsterdam

De decaan van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie wordt per 1 juli de nieuwe rector van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Geleyn Meijer (1960) is sinds 2011 werkzaam op de school.

'De positie van rector biedt mij gelegenheid om mijn passie en plezier in het maken van zelfbewust onderwijs en onderzoek een volgende impuls te geven'. aldus Meijer.

Als rector gaat hij zich onder meer bezig houden met onderwijs, onderzoek, benoemingsbeleid lectoren en zal hij een leidende rol spelen bij het stimuleren en innoveren van het onderwijs en onderzoek aan de HvA aan de hand van ICT.

Meijer heeft een achtergrond in de wetenschap en het bedrijfsleven. Hij promoveerde in 1991 in de Robotica en Informatica aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en werkte daarna tot 2011 als managing director bij LogicaCMG Management Consulting.

De Raad van Toezicht zegt blij te zijn met de benoeming van de nieuwe rector.