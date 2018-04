'Job Gosschalk wilde naaktfoto's van Beau van Erven Dorens'

Ook Beau van Erven Dorens is slachtoffer geweest van de voormalig castingdirector Job Gosschalk. Dat zei de presentator onder andere in RTL Boulevard gisteravond. De in opspraak geraakte Gosschalk stelde voor om naaktfoto's te maken van Van Erven Dorens.

Dat gebeurde in de jaren negentig. De foto's zouden 'goed verkopen' in Duitsland, waarna hij de Haarlemmer vroeg zijn broek uit te doen. Gosschalk liet vervolgens een map zien vol met 'kerels met erecties'. 'Dat heeft altijd in mijn achterhoofd gezeten', vertelt de presentator in De Telegraaf. 'Ik wilde mezelf niet op de voorgrond plaatsen, maar ik vind wel dat ik de slachtoffers moet steunen'.

Van Erven Dorens heeft meegeholpen aan veel openbaringen in de #MeToo-discussie. Zo schreef hij mee aan artikelen voor De Telegraaf en Nieuwe Revu. Hij spreekt hier onder meer zijn verbazing uit over de afloop van de discussie in Nederland.

Dat leverde hem geen vrienden op. Het bedrijf van Gosschalk, Kenma Casting, sommeerde de presentator om niet te spreken over de zaak. De brief van de advocaat verscheurde Van Erven Dorens voor de camera's van RTL Boulevard.

Gisteren werd bekend dat ook Arie Boomsma grensoverschrijdend gedrag heeft ervaren van de casting director. De Amsterdammer werd uitgenodigd om 's avonds langs te komen en werd vervolgens gevraagd om te masturberen. Boomsma weigerde en vertelt vervolgens hoe de twee goede vrienden werden.