Rondvaart met eigen boot en zelf toeristen rondleiden met nieuwe app

Dat je geld kunt verdienen door je huis te verhuren via Airbnb, dat weten de meeste mensen wel. Maar via een nieuwe app Peliqan.nl kunnen Amsterdammers nu ook hun eigen toeristenbureautje openen en bijvoorbeeld diensten aanbieden als een personal training of een rondvaart in eigen sloep over de grachten.

Daarnaast kunnen gebruikers van de app hun eigen toeristische tips geven. Als die worden gebruikt, krijgt de tipgever een commissie, schrijft De Telegraaf. De oprichter van Peliqan zegt tegen de krant dat hij zo de 'lokale Amsterdammer' een graantje mee wil laten pikken van het toerisme.

Pretpark

Els Iping van de Vereniging Vrienden van de Binnenstad zegt dat het bedrijf gewoon winst wil maken. 'Ze doen alsof het goed voor de Amsterdammer is, maar het is het verder uitponden van de binnenstad.'

Ook vanuit de gemeentepolitiek klinkt er kritiek. Tiers Bakker van de SP: 'Als je ziet hoeveel overlast we hebben van van Airbnb, hebben we niet het zoveelste platform nodig wat misbruik maakt van de gastvrijheid van Amsterdam. Dit maakt nog een groter pretpark van de stad'