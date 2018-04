Luuk de Jong vindt kampioenschap bij PSV - Ajax 'droomscenario'

PSV'er Luuk de Jong wil niets liever dan kampioen worden tijdens de wedstrijd tussen Ajax en zijn club PSV. 'Iedere wedstrijd dat je kampioen kunt worden, is speciaal. Maar het thuis tegen Ajax afmaken, is natuurlijk hét droomscenario'.

Dat zegt De Jong in gesprek met Voetbal International. Het droomscenario kan werkelijkheid worden: aanstaande zondag pakken de Brabanders de titel mits ze winnen van Ajax.

Lees ook: Siem tegen broertje Luuk: 'Ik hoop dat hij het goed doet maar wel verliest'

Het haalt ook herinneringen op bij de broer van Siem de Jong. 'Ik heb het in 2011 met FC Twente meegemaakt, ook tegen Ajax. Konden we allebei in de laatste wedstrijd nog kampioen worden. Dat was een gekkenhuis en Ajax pakte uiteindelijk de titel. Zondag spelen we een heel grote wedstrijd, dat is een extra motivatie. Het eerste duel in dit seizoen tegen Ajax (3-0 verlies, red.) nemen we ook nog mee, we hebben nog wat recht te zetten. Er telt maar één ding en dat is de titel binnenhalen.'

De wedstrijd om het kampioenschap begint aanstaande zondag om 16.45 uur.