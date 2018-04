Huizenprijzen blijven stijgen: steeds meer Amsterdammers naar Rotterdam en Den Haag

De situatie op de woningmarkt voor woningzoekenden wordt steeds nijpender. Dat blijkt uit cijfers van de NVM over het eerste kwartaal van dit jaar. Een slinkend aanbod aan koopwoningen en verdere prijsstijgingen zijn onder andere de oorzaak van het beeld dat de makelaarsvereniging schetst.

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder zijn de prijzen bijna twaalf procent gestegen. Gekeken naar de prijzen van het laatste kwartaal van het vorig jaar, zijn de prijzen juist iets gezakt. Dat komt vooral omdat er meer kleine huizen en appartementen verkocht zijn. De prijs per vierkante meter is ook in het afgelopen kwartaal verder gestegen. Een Amsterdamse vierkante meter nadert de 'magische' grens van 5000 euro.

In de eerste drie maanden van het jaar zijn er bijna dertien procent minder woningen van eigenaar veranderd in vergelijking met een jaar geleden. Concreet verkochten de NVM-makelaars ruim 33.800 woningen, bijna 5.000 minder dan een jaar eerder.

Steeds minder aanbod

Ook het aanbod van woningen in Nederland toont een spectaculaire verandering. In een jaar tijd daalde dit met meer dan een derde. Er stonden halverwege het afgelopen kwartaal bij NVM-makelaars slechts 51.000 woningen te koop. Het aanbod van appartementen daalde zelfs bijna vijftig procent in een jaar tijd.

Door het krimpende woningaanbod komt ook aan de prijsstijging van huizen maar geen einde. De gemiddelde prijs is gestegen tot 273.000 euro. Daarmee is het bijna tien procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2017.

Dan maar buiten Amsterdam

Ook zien steeds meer makelaars Amsterdammers hun geluk beproeven in Den Haag en Rotterdam. In Rotterdam zijn momenteel meer kopers uit Amsterdam afkomstig dan uit een buurgemeente als Capelle of Barendrecht. Op de woningmarkt zijn ook steeds meer particuliere beleggers actief. In Amsterdam wordt één op de vijf huizen verkocht aan een particuliere belegger. Alhoewel deze woningen niet uit de woningvoorraad worden onttrokken, worden ze wel voor consumenten met een beperkt budget onbereikbaar. Vooral starters zijn hiervan de dupe, aldus de NVM.

De cijfers van de NVM zijn zorgelijk, zo stelt de vereniging bij monde van de voorzitter. 'De huidige woningmarkt loopt steeds meer vast. Er moeten ingrijpende maatregelen komen om de woningmarkt weer gezond te maken', aldus Ger Jaarsma.

Oplossing is er nog niet

De makelaarsvereniging ziet voorlopig nog geen licht aan het einde van de tunnel. Dat komt onder andere omdat er nog niet hard genoeg bijgebouwd wordt. 'Er moet nu echt iets gebeuren. Bestemmingsprocedures in zowel de binnensteden als in het buitengebied moeten drastisch worden ingekort, anders loopt de woningmarkt volledig vast', stelt Jaarsma.