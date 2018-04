Vrouw vrijgelaten in onderzoek naar liquidatie broer kroongetuige

Een 34-jarige vrouw die vastzat in het onderzoek naar de moord op de 41-jarige Amsterdammer Reduan is vanochtend vrijgelaten. De Wassenaarse wordt verdacht van wapenbezit, meldt het Openbaar Ministerie (OM) vanochtend.

Reduan werd 28 maart in Noord doodgeschoten door iemand die zich voordeed als een sollicitant. Het slachtoffer was de broer van Nabil B., een kroongetuige in het onderzoek naar een reeks liquidaties binnen de Amsterdamse onderwereld.

Bij een huiszoeking van de nu vrijgelaten vrouw vond de politie wapens, waarna ze werd gearresteerd. Het OM benadrukt dat de vrouw niet wordt gezien als medeplichtige aan de moord en ook niet op die manier in beeld is geweest.

Twee verdachten

Eerder werd een 31-jarige tropische plantenkweker vrijgelaten. Hij werd vastgezet omdat zijn DNA op een van de gebruikte vuurwapens was gevonden. Hij bleek niets met de zaak te maken te hebben.

Er zitten nu nog twee verdachten vast voor de moord. Een 41-jarige man uit Hilversum zou volgens het OM de moord hebben gepleegd. Een 34-jarige man uit Den Haag wordt verdacht van wapenbezit.

De twee zijn afgesloten van de buitenwereld en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De rechters zullen volgende week beslissen of de voorlopige hechtenis van de verdachten wordt verlengd.

