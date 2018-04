Pegida wil naar krakende uitgeprocedeerde asielzoekers in Rudolf Dieselstraat

Pegida Nederland heeft aangekondigd binnenkort een bezoek te willen brengen aan de uitgeprocedeerde asielzoekers, die woningen gekraakt hebben in de Rudolf Dieselstraat. Dat bevestigt Pegida-voorman Edwin Wagensveld aan AT5. Mogelijk gaat de rechtse anti-islam beweging morgen al naar de wijk in Oost.

In een tweet van Pegida Nederland schrijft de organisatie dat zij al eerder op bezoek waren bij de uitgeprocedeerde asielzoekers. 'Wanneer feestje a.s vrijdagavond doorgaat in de Rudolf Dieselstraat te @AmsterdamNL komen we natuurlijk graag weer om nogmaals "we are here" duidelijk te maken dat ze niet welkom zijn.' Wagensveld zegt dat nog niet duidelijk is of de actie morgen ook echt doorgaat. Mogelijk wordt Pegida vergezeld door andere rechtse groepen.

Hij beweert dat er simpelweg een kijkje wordt genomen. 'We gaan er rondlopen', is zijn antwoord op de vraag wat dat feestje precies in houdt. Over de andere groeperingen wil Wagensveld niets kwijt: 'Dat zeggen we nooit. Laten we zeggen dat er genoeg mensen zijn die dit soort praktijken willen stoppen'. Van uitlokking of provocatie is geen sprake, vindt hij. 'We willen hun ware aard laten zien.'

Volgens Wagensveld wordt er gemeten met twee maten. 'Wat als wij (Pegida - red.) een huis kraken? Of een straat bezetten? Dan krijgen we echt niet dezelfde reactie als het volk dat daar zit krijgt. Dat dit hier kan met deze types is echt te gek voor woorden.'

Gepast reageren

De politie laat weten aan AT5 dat zij nog niets weten van een eventuele actie. 'Maar we hebben de signalen ontvangen en houden het in de gaten'. De gemeente zegt hetzelfde: 'We weten dat een aantal groepen de wens heeft om langs te komen in de Rudolf Dieselstraat. Maar geen van die groepen lijkt een concreet plan te hebben. Zodra die plannen er wel zijn, zullen we gepast reageren', aldus een woordvoerder van de gemeente.