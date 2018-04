Bewoners Nieuwmarkt rouwen om paradijsvogel Ome Freek: 'Hij was laatste markante verschijning'

Hij was een opvallende verschijning en misschien wel een plaatselijke beroemdheid in de omgeving van de Nieuwmarkt en De Wallen: Ome Freek. Het nieuws dat Freek afgelopen zondag overleed was dan ook een harde klap voor veel bewoners.

Vanzelfsprekend dus dat er massaal gereageerd wordt onder het Facebook-bericht van zijn overlijden. Zo ook Marian van de Veen - Van Rijk: 'Freek was de laatste markante buurtbewoner die hier al meer dan 35 jaar in het straatbeeld te zien was, vrijwel elke dag'. Marian maakte veel foto's van Freek door de jaren heen. 'Ik had veel met hem te maken, elke dag weer.'

'Rust zacht lieverd'

'Ik ben er kapot van, vind het zo erg', reageert iemand anders. 'Hij kwam elke week wel ff langs bij me op de zaak. Ken hem zeker al 25 jaar. Rust zacht lieverd.' 'Geweldig mens, mooie gesprekken met hem gehad 's morgens voor dag en dauw', schrijft een ander. 'Ik zal zijn kleurrijke aanwezigheid in onze buurt missen', reageert nog een buurtbewoner.

Ome Freek zal zaterdagavond in de Oude Kerk herdacht worden. De wijkagent waar hij heel contact mee had, zijn pleegkind en Marian zullen daarbij aanwezig zijn. Ook zal er een schilderij te zien zijn dat speciaal geschilderd is voor Freek. De herdenking begint om 19.00 uur.

Ome Freek wordt maandag op St. Barbara begraven.