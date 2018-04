Rechtszaak Amsterdamse liquidatie-verdachten uitgesteld

De rechtszaak tegen twee Amsterdammers, die worden verdacht van een liquidatie in Utrecht, is uitgesteld. De inhoudelijke behandeling van de zaak zou volgende maand beginnen. Nu zal dat waarschijnlijk pas na de zomer plaatsvinden.

De twee Amsterdamse verdachten, de 25-jarige Guyno O. en de 31-jarige Ferrel T. worden verdacht op de moord van Hakim Chagachi. Hij werd vorig jaar januari in Utrecht doodgeschoten. Vermoedelijk hadden de daders zich vergist in het doelwit.

De zaak is mede uitgesteld omdat de verklaringen van kroongetuige Nabil B. nog niet beschikbaar zijn, schrijft Het Parool. B. is ook verdachte in de zaak. Hij regelde de auto en hield het eigenlijke doelwit in de gaten. Er zit nog een andere man vast die achter de organisatie van de moord zou zitten.