Beschoten man vlucht tabakszaak Slotermeer in met pistool in hand

De politie is op zoek naar een man die op 19 januari met een pistool een tabakszaak binnen kwam rennen op de Burgemeester de Vlugtlaan in Slotermeer. De man was even daarvoor betrokken bij een schietpartij en zocht daarna zijn toevlucht in de winkel.

Op de betreffende dag lopen vijf mannen al ruziënd een snackbar uit. Twee van hen gaan bij het groepje vandaan. Vanaf de trambaan opent een man het vuur op de drie andere mannen. Vervolgens vluchten ze allemaal een andere kant op. Eén van de beschoten mannen vlucht de tabakszaak in. Op de bewakingsbeelden van die winkel is te zien dat hij een wapen in zijn hand heeft.

De twee mannen die eerder wegliepen en waarvan er een het vuur opende, worden even later opgepakt door de politie.

Bij het incident raakte niemand gewond. De politie wilt wel graag weten wie de man op de bewakingsbeelden is, aangezien hij ook een wapen bij zich droeg. Beelden van de man worden getoond in het AT5-programma Bureau 020.