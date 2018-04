Gerard Joling kocht een kogelwerend vest voor de Canal Parade, maar ging uiteindelijk niet

De aanloop naar de Canal Parade 2016 werd overschaduwd door angst voor terreur. Die angst dreunde ook door bij, onder meer, Gerard Joling. De zanger en entertainer nam zelfs veiligheidsmaatregelen.

In de zomer van 2016 werd de wereld opgeschrikt door de bloedige aanslagen in Nice. Een vrachtwagen reed hier in op een mensenmassa, met tientallen doden tot gevolg.

Voelde onveilig

Als reactie op de aanslag in Frankrijk werden tijdens de Canal Parade in Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen genomen. Het was een van de weinige momenten in het leven van Joling dat hij zich onveilig voelde, vertelt de zanger in gesprek met Story.

'Ineens bedacht ik dat dit best gevaarlijk kon zijn met die dreiging van terreuraanslagen. Ik heb toen zelfs nog een kogelvrij vest gekocht', vertelt de entertainer. Uiteindelijk bleef het vest ongebruikt in zijn kast liggen, want Gerard besloot toch niet naar de botenparade te gaan.



Op de grond

'Stel je voor wat een raar gezicht dat geweest zou zijn als ik daar op die boot had staan dansen in een wit colbert met glitters en paletten, en daaronder dat kogelvrije vest. Sindsdien ligt dat ding in mijn dressing room op de grond stof te happen, want er is geen hanger te vinden waar ik het aan op kan hangen.’