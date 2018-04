Arena eerste stadion met supersnel 5G-netwerk

Het is de nieuwe stap in de ontwikkeling van mobiel internet: 5G. Over een aantal jaar moeten mobiele gebruikers in heel Nederland het snelle internet kunnen ontvangen, tot die tijd worden er proeven uitgevoerd. Een van de locaties waar KPN de technologie zal testen en ontwikkelen is de Johan Cruijff Arena.

De nieuwe technologie moet bijvoorbeeld grote bezoekersstromen van en naar het stadion in goede banen leiden. Henk van Raan van de Arena wil zo 'de druk op de stad en haar faciliteiten verminderen'. Daarnaast wordt een nieuwe 'slimme' antenne getest die grote hoeveelheden informatie kan verwerken.

Wethouder Udo Kock zegt dat door 5G 'allerlei toepassingen op het gebied van artificial intelligence en virutal reality in Amsterdam Zuid-Oost ontwikkeld kunnen worden'. KPN begint dit jaar met de proef. De nieuwe technologie wordt ook getest op een boerderij in Drenthe, in de Rotterdamse haven en op snelwegen.