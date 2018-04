Grote keukenbrand sportcentrum Borchland alweer onder controle

In het sportcentrum Borchland naast sportpark De Toekomst heeft korte tijd een brand gewoed. De brandweer schaalde flink op maar het vuur was snel onder controle.

De brand is kort voor half vier ontstaan in de keuken van het complex. Er is niemand gewond geraakt. Naar de oorzaak van de brand wordt nog onderzoek gedaan.

