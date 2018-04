Na broer Gilermo bekent nu ook zus Simona aansteken fatale flatbrand Diemen

De 23-jarige Simona I. heeft haar betrokkenheid bij de brandstichting in haar flatwoning in Diemen bekend. Dat deed ze samen met haar broer om de verzekering op te lichten. Bij de brand in juli 2017 kwam uiteindelijk de 27-jarige David Swart om het leven, zijn vriendin en nog een slachtoffer raakten ernstig gewond.

Haar broer Gilermo had eerder al bekend dat hij één van de mannen is geweest die de brand op de benedenverdieping aanstaken met een brandbom. De derde verdachte, Rachied V. blijft ontkennen.

Lees ook: OM: Broer en zus stichtten flatbrand Diemen om verzekering op te lichten

Simona I. heeft volgens het OM een verklaring afgelegd waarin ze heeft toegegeven 'dat ze betrokken was bij het plan om brand in haar woning te stichten met als doel verzekeringsgeld op te strijken'.

Het OM had al een flinke bewijslast tegen Simona, zo bleek tijdens een eerdere zitting. Ze had namelijk op 7 juli 2017, 12 dagen voor de brand, een inboedelverzekering afgesloten. Ze was de nacht van de brand niet thuis en kwam de volgende dag al meteen aangifte doen van de brand.

Lees ook: Verdachte bekent fatale brandstichting in studentenflat

De aangifte was nodig om de schade bij de verzekering te kunnen claimen. 'Maar enkele spullen zijn wonderwel aan de vlammen ontsnapt. Ze heeft haar diploma's en verzekeringspapieren veilig weten te stellen en naar haar nieuwe huis gebracht', aldus het OM eerder dit jaar.

David Swarts lichaam en zijn gewonde vriendin werden in de ochtend na de brand gevonden in het trappenhuis. Het OM zet in ieder geval hoog in, lieten ze in november weten.

'Als gevolg van het handelen van verdachte is er iemand overleden. En laten we niet de zwaargewonden vergeten, één van hen is voor altijd blind aan één oog.'