Enorm zwembad arriveert bij Bungehuis, ondanks onzekere toekomst hotel

Bij het voormalige Bungehuis aan de Spuistraat is vandaag een enorm zwembad aangekomen.

In het pand moet een exlusief hotel komen, maar of dat echt doorgaat is nog de vraag. Buurtbewoners zijn eerder naar de rechtbank gestapt en die oordeelde vorig jaar dat de vergunning voor het zogenoemde Soho House onterecht is afgegeven door de gemeente. Er was toen namelijk al een hotelstop van kracht.

De gemeente was het niet met die uitspraak eens en begon samen met de ontwikkelaar een procedure bij de Raad van State. Bij de hotelstop is namelijk een uitzondering voor 'unieke concepten' gemaakt en het Soho House zou dat ook zijn. Het is een combinatie tussen een hotel en een club en alleen leden mogen naar binnen. De Raad van State moet nog uitspraak doen, maar dankzij een voorlopige voorziening mag er wel 'op eigen risico' worden gebouwd.

Het zwembad komt op het dak van het pand. Hotelgasten zijn er tot 3.00 uur 's nachts welkom en dat was een van de redenen voor de bewoners om naar de rechter te stappen. 'De woningen in de buurt zijn veelal monumenten met enkel glas. Wij kunnen ons dus niet beschermen tegen geluidsindringing tot drie uur ’s nachts', zei een van hen eerder tegen AT5.

Wanneer de Raad van State uitspraak doet is nog onbekend.