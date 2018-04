Anti-terreuroefening ten einde: 'Met gerust gevoel huiswaarts'

De Koninklijke Marine heeft de afgelopen vier dagen met de kustwacht en politie een grote anti-terreuroefening gehouden.

Een kaping van een passagiersschip, de gijzeling van een olieplatform in de haven, het onschadelijk maken van bommen en gijzelaars die bevrijd moeten worden uit gebouwen in de stad. Het waren scenario's die deze week in de havens van Amsterdam en IJmuiden tot een goed einde moesten worden gebracht.

De diensten kijken tevreden op de oefening terug. 'Het ging goed', zegt Jeff Mac Mootry van de Koninklijke Marine. 'We gaan met een gerust gevoel huiswaarts. Uiteraard zijn er altijd punten voor verbetering. Maar dat is omdat wij niet voor een negen gaan, maar voor een tien.'

Een van de verbeterpunten is de communicatie per portofoon. 'Wij zijn gewend om op een landnetwerk bijvoorbeeld met C2000 allerlei diensten aan elkaar te koppelen', vertelt Edwin van der Pol van de kustwacht. 'Maar zodra dat ver weg op zee gebeurt, dan is dat wel een issue en dan komen er wel hele bijzondere aspecten bij kijken.'

Partners

Afgelopen november oefenden anti-terreureenheden ook in de stad. Uit die oefening bleek dat de samenwerking met politie en Defensie niet optimaal was. Dit keer leek dat beter te gaan. Mac Mootry: 'Bij deze oefening hadden we te maken met partners waar we vaker mee optreden. Op het maritieme gebied doen we dit veel vaker. Ik heb die tekortkomingen bij deze oefening niet ontdekt.'

Volgens politiehoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg zijn de verschillende diensten door dit soort oefeningen 'voortdurend op elkaar ingespeeld'. 'Risico's dat men elkaar niet kent of dat de procedures niet lopen hebben we de afgelopen jaren eigenlijk helemaal weggewerkt.'