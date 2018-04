Ruim vijf miljoen reizigers op Schiphol verwacht tijdens meivakantie

Schiphol verwacht tijdens de aankomende meivakantie meer reizigers dan in dezelfde periode vorig jaar. De luchthaven zet extra personeel in.

In de periode 20 april tot en met 14 mei reizen naar verwachting in totaal 5,2 miljoen mensen van, naar en via Schiphol. 'Dat is 7-8% meer dan in dezelfde week vorig jaar', meldt de luchthaven. De drukste dag wordt vrijdag 4 mei, met 226.000 reizigers.

Bij de securitycontrole is vanwege de drukte twintig procent meer bezetting dan in 2017. Ook zijn er meer medewerkers waar reizigers met vragen terecht kunnen en bij grote drukte zijn er speciale 'crowdteams' om alle passagiersstromen in goede banen te leiden. Daarnaast breidt Schiphol het social media team uit.

