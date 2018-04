Asielopvang in Groningen: eigen kamer, 30 euro per week en 24 uur onderdak

Voor de tweede keer is de groep uitgeprocedeerde asielzoekers van We Are Here een punt van discussie tijdens coalitieonderhandelingen. Wel of niet opvangen en in welke vorm. Wat GroenLinks betreft wordt het een 24-uursopvang zoals bijvoorbeeld in Groningen nu gedaan wordt.

Momenteel kunnen uitgeprocedeerden alleen 's avonds terecht voor een maaltijd en een bed. Overdag moeten ze de straat weer op. In Groningen is dat systeem anders: de 319 asielzoekers zijn daar verspreid over twee locaties, die dus wél 24 uur per dag opvang bieden.

In een voormalig Formule 1-hotel aan de rand van de stad wonen én werken nu 115 asielzoekers. In ruil voor hun werk krijgen ze van de gemeente 30 euro per week. 'Iedereen krijgt een eigen sleutel van de kamer', legt John van Tilborg van INLIA uit. 'Het is wel erg basic allemaal: twee bedden, een tafeltje, een kleine televisie en een koelkastje.'

'Dit is luxe voorziening'

Een vaak genoemd bezwaar is de aanzuigende werking van een dergelijke voorziening, in Groningen is daar geen sprake van, vertelt wethouder Ton Schroor. 'Het is geen luxe voorziening. Het is een kleine ruimte vaak met twee of drie personen. Wat je daar mee voorkomt is dat ze onnodig op straat zwerven of verblijven. Veel kiezen er voor overdag ook te blijven, dan gaan ze werken, werken ze aan hun terugkeer of werken ze aan hun toekomstperspectief. '

Een dergelijke voorziening is voor Amsterdam veel ingewikkelder, stelt een woordvoerder van burgemeester Van Aartsen. Zo is het benodigde vastgoed hier duurder. Vrijwillige zorginstellingen zijn er niet veel dus moeten er professionele hulpverleners worden ingezet. De beveiliging van het centrum is ook een flinke kostenpost, zonder beveiliging zoals in Groningen is geen optie.



'De kostprijs is hier behoorlijk goedkoop omdat wij bijvoorbeeld geen beveiliging bewaking neerzetten', aldus Van Tilborg. 'Dat is ook niet nodig. Juist door de methode van de 24 uurs-opvang hebben wij één iemand die slaapt hier en en daar gaat het prima mee. Als ze hulp nodig hebben dan komen ze wel.'