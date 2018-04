Grote rookwolk door autobrand in Noord

Een auto is vanmiddag rond 17.30 uur in vlammen opgegaan in Noord.

Dat gebeurde op het Mosplein. Volgens een omstander is de auto door een technisch probleem spontaan in brand gevlogen. De twee inzittenden raakte niet gewond.

De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust.

#Autobrand Toyota Aygo op het #Mosplein thv Johan van Hasseltweg #Amsterdam noord. De twee inzittenden konden de auto veilig verlaten. Oorzaak vermoedelijk technisch mankement en is afgesleept door een berger. @Politie_Adam @BrandweerAA @BrandAdam @ToyotaNL pic.twitter.com/2MB86wFfxy — Martin Damen (@martindamen58) April 12, 2018