'Medewerker Anne Frank Huis mocht geen keppeltje dragen'

Een publieksmedewerker bij het Anne Frank Huis heeft een halfjaar op toestemming moeten wachten om onder werktijd een keppeltje te dragen.

Dat meldt het Nieuw Israëlietisch Weekblad vandaag. 'Ik had niet verwacht dat het een issue zou zijn', vertelt de 25-jarige medewerker tegen het weekblad. 'Ik werk in het huis van Anne Frank, die moest onderduiken vanwege haar identiteit. In datzelfde huis zou ik mijn identiteit moeten verbergen?'

De Anne Frank Stichting laat weten dat het 'enige tijd' vergde om een oordeel te vormen over het toestaan van het keppeltje. De medewerker heeft wel tijdelijk toestemming gekregen en inmiddels is besloten dat 'religieuze uitingen' op de werkvloer zijn toegestaan.