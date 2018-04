Renovatie Piet Heintunnel 38 miljoen euro duurder

Het kost veel meer geld om de Piet Heintunnel renoveren. Ook de renovatie van de IJtunnel kost meer dan verwacht.

Dat laat het stadsbestuur per brief aan de gemeenteraad weten. Voor de renovatie van de Piet Heintunnel is 38 miljoen euro meer nodig, waardoor de renovatie in totaal 85 miljoen euro kost. De extra kosten worden onder meer veroorzaakt door extra ventilatoren en camera's.

De renovatie van de IJtunnel kost 3,6 miljoen meer, waardoor het totaalbedrag daar op bijna 59 miljoen euro uitkomt. Het extra geld is vooral nodig omdat er meer moet worden gedaan aan de brandveiligheid.

Het stadsbestuur schrijft dat het wil voorkomen dat er later nog meer kosten bijkomen. Oud-minister Cees Veerman is daarom aangesteld als projectcommissaris.