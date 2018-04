D66: 'Hoe kan het dat we als stad werkzaamheden niet goed kunnen plannen?'

Raadsleden hebben geschokt gereageerd op het nieuws dat de renovaties van de Piet Heintunnel en de IJtunnel miljoenen euro's extra gaan kosten.

Voor de renovatie van de Piet Heintunnel is 38 miljoen euro meer nodig, waardoor de renovatie in totaal 85 miljoen euro kost. De renovatie van de IJtunnel kost 3,6 miljoen meer, waardoor het totaalbedrag daar op bijna 59 miljoen euro uitkomt.

'Een schokkend bericht, wederom moeten er miljoenen euro's bij', reageert D66-raadslid Jan-Bert Vroege. 'Ik denk dat we op korte termijn een debat met de wethouder moeten aangaan met de vraag, hoe kan het dat wij als stad zulke werkzaamheden niet goed kunnen plannen en dat we niet tijdig weten hoeveel het gaat kosten en wat er nodig is.'

Forse overschrijding

Ook raadslid Rik Torn (VVD) wil de wethouder vragen stellen. 'Het gaat hier natuurlijk om een groot project, maar dit is een forse overschrijding ten opzichte van de plannen die er waren. Dat de tunnel gerenoveerd moet worden, daar is iedereen het wel over eens. Maar je schrikt natuurlijk wel van zo'n overschrijding.'

Vroege stelt dat dit soort problemen op meer plekken in de stad spelen. 'Je ziet dat de kades, de bruggen, de snelwegen, de fysieke infrastructuur in de stad en trouwens het hele land, er slechter aan toe is dan we denken. We denken dat het hoog tijd wordt dat we veel meer geld gaan reserveren om de fysieke toestand van de stad te gaan verbeteren en tijdig te gaan renoveren.'