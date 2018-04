Johan Remkes gaat humor kandidaat-burgemeesters testen

Humor wordt ook nadrukkelijk gevraagd van de nieuwe burgemeester, zo werd deze week al bekend. Commissaris van de Koning Johan Remkes belooft er tijdens de gesprekken speciaal op te letten.

'Ik heb net aangegeven dat ik in de gesprekken die ik zal hebben met kandidaten de humor zal testen', knipoogde Remkes. Naar het geslacht van de kandidaat wordt in ieder geval niet gekeken.

Lees ook: Burgemeester m/v gezocht: fulltime vanaf 5 juli met optionele ambtswoning

Veel goede vrouwelijke kandidaten

Er werd donderdagavond nog een amendement ingediend om een passage over een voorkeur voor vrouwen in de schets op te nemen. Het kreeg geen steun van de raad al zeggen PvdA, GroenLinks, D66 en SP het idee wel zitten.

'Ik vind dat er heel veel vrouwen rondlopen in dit land die deze functie goed kunnen invullen. En zij moeten vooral solliciteren', zegt Remkes. 'Maar voor is de tekst in de schets hét uitgangspunt en dat betekent naar goede Amsterdamse traditie: genderneutraal.'

Lees ook: Profielschets burgemeester uitgelekt: 'Heldhaftig, vastberaden en barmhartig'